Best Mediterranean Food in Washington, DC

Sunday
10:00 AM - 12:00 AM
Monday
10:00 AM - 12:00 AM
Tuesday
10:00 AM - 12:00 AM
Wednesday
10:00 AM - 12:00 AM
Thursday
10:00 AM - 12:00 AM
Friday
10:00 AM - 3:00 AM
Saturday
10:00 AM - 3:00 AM
Here’s a sneak peek of the items our customers can’t stop talking about
Classic Kabob House: Authentic flavours! Tender, juicy meat, perfectly seasoned. A satisfying, traditional experience.
Love B.
Food was honestly incredible. Everything tasted fresh and full of flavour. Will definitely come back
Izzan G.
The best halal jumbo slice in town... also great gyros over rice, any kabobs or salads... I am if you know; you know and if you don’t know, come and try it; you won’t be disappointed
Antwon H.
Delivery
Takeout
Curbside Pickup
Dine In
Vegetarian Options
Catering
Reservations
Outdoor Seating
We are known for Samosa, Wings, Buffalo Wings, Gyros, Hawaiian Pizza, Vegetarian Food, Mozzarella Sticks, Shawarma, Cheese Pizza, Buffalo Chicken Pizza, Supreme Pizza, Middle Eastern Food, Kabobs, BBQ Chicken Pizza, Grilled Chicken Salad, Pita Bread, Halal Food, Falafel, Tiramisu, Chicken Shawarma, Pepperoni Pizza, Chicken Tenders, Fries, Salads, Baklava, Greek Salad, Greek Pizza, Kabob, Samosas, White Pizza, Pizza, Tzatziki, French Fries, and Cheesecake
We serve the following areas: Brentwood, Mount Rainier, Cottage City, North Brentwood, North Woodridge, Colmar Manor, Castle Manor, Hyattsville, Avondale Terrace, Queens Chapel Manor, Kirkwood, Michigan Park Hills, Bladensburg, Edmonston, Hyattsville Hills, Ellaville, Chillum Heights, Whiteley, North Kenilworth, Woodridge.
Address
Ground level, 2132 Wisconsin Ave NW
Washington, DC 20007
Contacts
